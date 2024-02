Europameisterschaft in Düsseldorf Warum Düsseldorf bei der Euro 2024 zum Fanmagneten wird

Zudem hat sich laut Unverfert in den Gesprächen herausgestellt, dass die Fans nicht erst zum Spiel an- und direkt danach wieder abreisen werden. Die Vorfreude auf Düsseldorf sei groß, „es gibt vor allem ein großes Interesse an der Kultur, von den Museen bis zu den Hausbrauereien“. Und das gilt nicht nur für die bei den drei Vorrundenspielen in Düsseldorf antretenden Nationen Frankreich, Österreich (17. Juni), Slowakei (am 21. Juni gegen Play-Off-Sieger) sowie Albanien und Spanien (24. Juni). Denn auch mit Vertretern aus England gibt es bereits enge Gespräche. Obwohl die Fußballnation mit gewohnt besonders präsent auftretender Anhängerschaft nicht in Düsseldorf spielt, gibt es mit Köln und Gelsenkirchen Austragungsorte ganz in der Nähe. Der Nationalverband teilte dem Projektteam in Düsseldorf nun laut Unverfert mit, dass viele englische Fans planen, sich in Düsseldorf aufzuhalten und dort auch zu übernachten, weil die Stadt als so attraktiv wahrgenommen werde.