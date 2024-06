Düsseldorf startet in die Fußball-EM Großer Andrang vor dem ersten Spiel – Fan-Zone am Burgplatz ist voll

Im Beisein von Anhängern der deutschen und der schottischen Fußball-Nationalteams hat Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) am Freitag Düsseldorfs Fan-Zonen offiziell eröffnet. Damit ist auch in der Landeshauptstadt die Euro 2024 gestartet. Schon am Montag, 17. Juni, wird in der Arena in Stockum das erste von insgesamt fünf Spielen ausgetragen. Dann treten Frankreich und Österreich gegeneinander an.