Haushalt in Düsseldorf Der IHK-Präsident mahnt zu Sparrunden

Andreas Schmitz, Präsident der Industrie- und Handelskammer in Düsseldorf, sieht dringenden Reformbedarf bei der Stadt, um die finanzielle Schieflage dauerhaft in den Griff zu kriegen. Zwar sprudelt die Gewerbesteuer derzeit so kräftig, dass der am Donnerstag für das Jahr 2024 vom Stadtrat zu verabschiedende Haushalt mit Hilfe einer Art Sparrücklage der Stadt ausgeglichen werden kann, doch die Probleme sind damit für Schmitz längst nicht bewältigt. So verweist er darauf, dass die sogenannte Bilanzierungshilfe im nächsten Jahr nicht mehr gilt, wodurch zuletzt die Kosten für die Folgen von Pandemie und Ukrainekrieg zumindest vorerst herausgerechnet werden konnten. Und nur aufgrund dieses Instruments könne die Ausgleichsrücklage jetzt in so hohem Maße aufgefüllt werden.