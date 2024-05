Nach zweiter Insolvenz von Esprit Ex-Vorstand sieht keine Perspektive – „Es müssen wohl alle 57 Filialen schließen“

Am Mittwochmorgen um neun Uhr erfuhren die Betriebsräte von Esprit bei einer Versammlung in der Europazentrale in Ratingen, was im Laufe des Tages beim Amtsgericht Düsseldorf beantragt wurde – und seitdem bundesweit für Schlagzeilen sorgt: Das Europageschäft des Modekonzerns ist schon wieder insolvent, es ist das zweite Mal binnen vier Jahren.