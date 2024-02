Schlagersängerin aus Düsseldorf Marie Reim versucht ihr Glück beim ESC

Info

Vorentscheid Das deutsche ESC-Finale findet am 16. Februar 2024 um 22.05 Uhr in Berlin statt und wird von Barbara Schöneberger moderiert. Zu sehen ist der Vorentscheid unter anderem auf eurovision.de sowie im Ersten. Neben Marie Reim treten unter anderem Galant, Isaak, Leona, Bodine Monet, Max Mutzke, NinetyNine und Ryk an.

Schweden Am 11. Mai folgt in der schwedischen Stadt Malmö das große ESC-Finale, ebenfalls auf eurovision.de sowie im Ersten zu sehen. Beginn ist um 21 Uhr.