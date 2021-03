Heiraten in Düsseldorf : Es gibt weniger Ehen – aber sie halten besser

Heiraten in Düsseldorf

Die Grafik zeigt die Entwicklung der Eheschließungen und Scheidungen in Düsseldorf auf. Foto: QUELLE: STADT DÜSSELDORF, IT.NRW | GRAFIK: FERL

Düsseldorf Die Corona-Krise hat die Heiratslust in der Landeshauptstadt gedämpft, aber die Scheidungsquote ist ebenfalls gesunken. Das hat auch mit dem richtigen Zeitpunkt für die Hochzeit zu tun.

Zehn Jahre Glück und Herzeleid in Düsseldorf, das heißt rein statistisch mit Blick auf Eheschließungen und -lösungen: Beide gibt es nicht mehr so oft. Die Corona-Krise hat zu einer Abnahme der Starts in den siebten Ehehimmel geführt, zwei Jahre hintereinander ist das berühmte Ja-Wort für den geliebten Menschen weniger oft ausgesprochen worden als im Vorjahr. Vor allem aber gibt es im Vergleich zu früheren Jahren, und das ist sicher eine gute Nachricht, weniger Scheidungen.