Auch die 3G-Regeln entfallen in den Freibädern : Es geht wieder ohne Online-Ticket in die Düsseldorfer Bäder

In die Frei- und Hallenbäder dürfen wieder mehr Besucher rein. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Wegen der geänderten Coronaregeln in NRW können Badegäste wieder unkomplizierter schwimmen gehen. Die neuen Regelungen gelten seit dem vergangenen Samstag.

Von Andrea Röhrig

Mit der neuen Coronaschutzverordnung des Landes haben sich auch die Vorgaben für den Bäderbesuch wieder geändert. Auch für die Bädergesellschaft kam die Umstellung überraschend. Bereits seit Samstag müssen Badegäste vorab keine zeitlich begrenzten Tickets mehr buchen. Zudem ist im Freibadbereich der Nachweis von geimpft, getestet oder genesen nicht mehr notwendig.

Dass man vorab keine Eintrittskarten mehr kaufen muss, hatte sich am Wochenende aber noch nicht bei allen Schwimmwilligen herumgesprochen. Der Andrang etwa im Freibad Flinger Broich hielt sich am Samstagnachmittag in Grenzen. In der Vergangenheit hatte die Bädergesellschaft Besuche in drei Schwimmzonen aufgeteilt. Jetzt konnte man am Samstag morgens schon um 8 Uhr ins Bad gehen und es erst wieder um 20 Uhr verlassen.

Die Bädergesellschaft weist daraufhin, dass in den Bädern wieder eine Öffnungszeit gilt, die sich über den kompletten Tag ausdehnt. Zudem könnten durch die aktuelle Coronaschutzverordnung die Kapazitäten in den Bädern erhöht und mehr Badegäste empfangen werden. In den vergangenen Monaten waren die Online-Tickets immer schnell vergeben.

Wer Wartezeiten an der Kasse reduzieren möchte, bucht sein Ticket allerdings wie gewohnt weiter online. Wer sein Ticket bereits im Vorfeld gebucht hat, dem sei der Einlass garantiert, so die Bädergesellschaft. Im Online-Shop stehen ab Samstag unterschiedliche Einlasszeiten für die Bäder zur Verfügung. Diese bestimmen dabei lediglich den Eintrittszeitraum in das Schwimmbad und nicht die Verweildauer, so die Bädergesellschaft.