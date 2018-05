Frank Stoffels: "Es findet gerade ein Umbruch im Verein statt"

Düsseldorf Der Seniorentrainer und Fußballabteilungsleiter des VfL Benrath spricht über den nahezu sicheren Abstieg seiner Mannschaft und über die Pläne, die er für den Fußball im Verein hat.

Wie groß ist noch Ihr Glaube an den Klassenerhalt?

Frank Stoffels Wir müssen aus den verbleibenden Spielen mindestens sieben Punkte aufholen. Das grenzt schon an ein großes Fußballwunder.

Stoffels Das kann man so sagen. Die Mannschaft hat sich immer voll reingehängt. Wir waren ganz oft nah am Erfolg. Leider haben wir uns wieder und wieder durch vermeidbare Fehler und Undiszipliniertheiten um diesen Erfolg gebracht. Einige Schiedsrichterentscheidungen haben uns da mitunter überhart getroffen. In den engen Zweikampfsituationen fehlte uns auch ein bisschen die Cleverness.