Es bleibt bei „Merkur Spielarena“ Düsseldorf

Düsseldorf Es bleibt beim Namen Merkur-Spielarena für Düsseldorf. Das ist ein Ergebnis des Gesprächs von Oberbürgermeister Thomas Geisel mit Paul Gauselmann am Montag im Düsseldorfer Rathaus.

Vor allem auf Wunsch des Arena-Hauptnutzers Fortuna Düsseldorf wurde über die Idee gesprochen, die Arena „Merkur Arena“ zu nennen und nicht „Merkur Spielarena“. Fortuna möchte, wie hinter vorgehaltener Hand bestätigt wird, seine Spieler nicht so gerne in eine Spielhalle schicken, auch bei Trikotsponsor Henkel (der offiziell nichts sagt) herrrscht nicht Begeisterung.

Der Name „Merkur Arena“ aber scheidet aus rechtlichen Gründen aus, hieß es gestern. Hintergrund sind andere Träger dieses Namens (Versicherung, Wasser, Zeitung). Zwar hat Gauselmann eine „Merkur Arena“ in Lübbecke ermöglicht, diese ist aber eine Kreissporthalle, die nur zu Spielen des TuS Nettelstedt so heißt. In der Region bestehe auch keine Verwechslungsgefahr, so ein Gauselmann-Sprecher, weil das Unternehmen der größte Arbeitgeber vor Ort sei.