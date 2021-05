Betreuung in der Pandemie : Erziehermangel setzt Düsseldorfer Eltern unter Druck

Carolin Zimmermann (r.) hat Glück: Ihre Eltern Klaus (78) und Ursula Kanja (68) betreuen regelmäßig Enkel Mats (5). Nur mit ihrer Hilfe kann die Familie den Ausfall von Betreuungszeiten überbrücken. Foto: Georg Salzburg (salz)

Düsseldorf In den städtischen Kitas sind zehn Prozent der Stellen nicht besetzt. Mehr Auszubildende sollen die Lücken schließen. Warum die Diakonie auch in Spanien Erzieher rekrutieren will.