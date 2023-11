Schule in Düsseldorf Kita Fuldaer Straße in Eller erhält einen Erweiterungsbau

Die städtische Tageseinrichtung Fuldaer Straße liegt in Eller, angrenzend an die Stadtteile Wersten und Holthausen. Die Kita ist in ein ruhiges Wohngebiet mit Ein- und Mehrfamilienhäusern eingebunden. Das Haus wurde 1998 errichtet. Das pädagogische Konzept der Kindertagesstätte ist auf eine individuelle Förderung und Begleitung der Kinder, adressatengerechte Elternarbeit und -stärkung sowie eine Einbindung der Kita in die lokalen Netzwerkstrukturen ausgerichtet. Mit der Unterschiedlichkeit von Kindern und ihren Familien wird im Sinne einer inklusiven Pädagogik bewusst umgegangen. Als Teilnehmerin des Förderprogramms „plusKITA“ bietet die Kita eine Umgebung an, in der alle Kinder durch den Zugang zu Bildungsangeboten die gleichen Chancen erhalten. Innerhalb des strukturierten Tagesablaufes bietet die Einrichtung den Kindern nicht zuletzt viel unverplante Spielzeit an.