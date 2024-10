Aktion zum Semesterstart Warum die Heine-Universität an den Eingängen Studierende zählt

Düsseldorf · An der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf starten wieder Tausende junge Menschen in ihr erstes Semester. Sicherheitsmitarbeiter werden diesmal beim Einlass mitzählen. Was dahinter steckt.

04.10.2024 , 11:59 Uhr

Die Heine-Statue vor der ULB wird ab kommender Woche wieder zahlreiche neue Gesichter zu sehen bekommen. Foto: dpa/Marius Becker

Rund 4000 Erstsemester erwartet die Heinrich Heine-Universität zum Wintersemester 2024/25. Damit diese die Gebäude, in denen die Infoveranstaltungen zum Semesterstart stattfinden, nicht im wahrsten Sinne des Wortes überlaufen, werden Sicherheitsmitarbeiter die Besucher zählen. Hintergrund ist, dass es für alle Uni-Gebäude eine Personenobergrenze gibt. In den beiden Gebäuden, in denen die Erstsemesterbegrüßung und der dazugehörige Infobasar stattfinden, dürfte sich jeweils maximal 1500 (Gebäude 23.01) beziehungsweise 1000 Personen (22.01) aufhalten. Diese Zahlen entsprechen den Plätzen in den angrenzenden Hörsälen, wie eine Sprecherin der Universität mitteilte. Um die die Studierenden besser kanalisieren zu können, werden die Nebeneingänge zu den Gebäuden geschlossen und an den Haupteingängen die Personen gezählt, die das Gebäude betreten und wieder verlassen. „Wenn sich nach der Differenzzählung abzeichnet, dass die Obergrenze erfüllt ist, lassen wir nicht mehr in die entsprechenden Gebäude und verweisen auf den Livestream der Veranstaltung, den wir zusätzlich anbieten", so die Sprecherin. Zwischen 8 und 9.30 Uhr werden die Gebäude darüber hinaus komplett geschlossen, da der Infobasar aufgebaut – dort stellen sich beispielsweise studentische Initiativen vor – und eine Technikprobe durchgeführt wird. Bis um 12.30 stehen die Hörsalkomplexe ganz im Zeichen der Erstsemesterbegrüßung. Es werden dort in dem Zeitraum keine Seminare oder Vorlesungen stattfinden. Auf dem Infobasar wird es neben Ständen beispielsweise der religiösen Hochschulgemeinden und des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) auch solche von Düsseldorfer Kultureinrichtungen geben, beispielsweise vom Zakk. Auch das Wohnungsamt der Landeshauptstadt ist mit einem eigenen Stand angekündigt. Weiter Informationen gibt es unter: https://www.hhu.de/esb

