Kleinkunst in Düsseldorf Kabarett-Premiere in Steini‘s T-Bar in Gerresheim

Steini’s T-Bar am Kölner Tor war bisher nicht unbedingt bekannt als Kleinkunstbühne – eher schon für rockige Live-Konzerte von Halber Liter bis Vom Ritchie oder auch für die vegane Küche. Jetzt gibt es aber eben jene Premiere – und zwar eine in doppelter Hinsicht. Am Donnerstag, 13. April, gastiert Corinna Freudig um 19.30 Uhr in der Kneipe; für die PR- und Marketingfrau aus Wiesbaden, die noch gar nicht so lange im Kabarett-Geschäft arbeitet, ist es der Premieren-Auftritt in Düsseldorf.