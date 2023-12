Fitness in Düsseldorf Tanzen unter dem Dach

Und so haben die Asiatin, die Ukrainerin Irina Sliusarchuk sowie die Russin Katerina Surkova, die sich alle blendend verstehen, ihren Mut zusammengenommen und sich ganz offiziell mit einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts selbstständig gemacht. Zur Eröffnung kamen rund 150 Besucher, die mit offenem Mund die ausgeklügelten Choreografien der drei Tänzerinnen zur Livemusik bestaunen durften. Und die eine oder andere hatte dann auch gleich Blut geleckt und meldete sich zu den 60-minütigen Kursen an, die bislang montags und mittwochs am Nachmittag sowie am Samstag und Sonntag mit einem erweiterten Angebot, immer jeweils für Anfänger und Fortgeschrittene, stattfinden. „Es ist ganz gut angelaufen, wir haben uns auch mit der Athletenschmiede so arrangiert, dass wir die Räumlichkeiten dann nutzen, wenn bei denen nicht so viel los ist. Tücher und Ringe sind an Seilzügen befestigt und können problemlos ganz nach oben unter die Decke gezogen werden, damit sie nicht stören. Besonders stolz sind wir auf unsere Kinderkurse“, erzählt Ly. „Die fühlen sich hier wie im Zirkus“, so die Trainerin.