Neuheiten in Düsseldorf : Eine ganz besondere Ruhestätte auf dem Friedhof in Heerdt

Düsseldorf Düsseldorf hat jetzt ein Außenkolumbarium: In die Urnenwand sind 81 Kammern eingelassen, die jeweils Platz für bis zu zwei Urnen bieten.

„Das städtische Außenkolumbarium in Heerdt ist das erste seiner Art in Düsseldorf und zugleich ein besonderes Angebot auf dem einzigen linksrheinischen Friedhof. Die Stadt antwortet damit auf einen Wandel in der Bestattungskultur. Die Nachfrage nach pflegefreien Bestattungsformen, in denen Trauernde zugleich einen stilvollen Ort der Erinnerung finden, steigt. Um diesem Wunsch gerecht zu werden, arbeitet das Garten-, Friedhofs- und Forstamt kontinuierlich daran, das Bestattungsangebot zu erweitern“, sagt Beigeordneter Jochen Kral.