Bahnhof in Düsseldorf : Erster Zug am Regionalhalt Bilk ließ auf sich warten

Düsseldorf Es lief nicht alles glatt am ersten Tag des Bilker Bahnhofs als neuer Regionalhalt. Lokalpolitiker warteten in der Nacht vergeblich auf den ersten Regionalexpress.

Bezirksbürgermeister Dietmar Wolf (Grüne) stand am Freitag kurz nach Mitternacht auf dem neuen Bahnsteig, und auch sein Parteikollege aus der Bezirksvertretung 3, Thorsten Graeßner, war gekommen, um beim ersten Halt eines Regionalzuges am Bilker Bahnhof dabei zu sein. Doch aus dem ersten planmäßigen Halt wurde nichts, die Nord-West-Bahn RE10 in Richtung Krefeld kam laut Wolf nicht.

„Dafür kam kurz danach ein Geisterzug, der ein paar Minuten im Bahnhof stand“, berichtet Wolf. Er machte ein Foto eines RE10 mit dem Ziel Kleve. Bis die erste „richtige“ Regionalverbindung in Bilk eintraf, wollte der Bezirksbürgermeister dann wegen der späten Stunde nicht mehr warten. CDU-Ratsherr Christian Rütz war am Freitagmittag am Bahnhof und schaute sich an, wie der neue Regionalhalt aussieht. „Der Bahnsteig ist schön geworden und wird auch gut angenommen. Es sind zwar noch kleinere bauliche Nacharbeiten zu erledigen und leider gibt es auch schon ein Grafitto, aber an für sich läuft es. Am ersten Tag sollte man auch nicht zu streng sein.“