Veranstaltungen in Düsseldorf : Erster Weihnachtszirkus auf dem Staufenplatz

Simon Bentkowski (oben) und Fabian Zywiol sind bereit. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Thomas Merz will die alte Tradition in Düsseldorf ab 21. Dezember wieder aufleben lassen – wenn es die Corona-Schutzverordnung denn zulässt.

(tino) Den Gedanken hatte Thomas Merz schon länger im Kopf. Doch bis es soweit war, dass die Idee, in Düsseldorf zur Weihnachtszeit einen Zirkus spielen zu lassen, in die Tat umgesetzt wurde, gingen Jahre ins Land. Erst als Merz zunächst Carsten Franke und später Stefan Ballack kennengelernt hatte, war das Trio zusammen, dass die Weihnachtszirkus-Premiere auf dem Staufenplatz perfekt macht. „Ich organisiere seit 35 Jahren Veranstaltungen, mindestens seit dieser Zeit gibt es keinen Weihnachtszirkus in Düsseldorf. In fast jeder anderen größeren Stadt gibt es das aber“, sagt Merz, der fünf Jahre lang Produktionsleiter der Weihnachtszirkusse in Dortmund und Aachen war. „Stefan hat schon Weihnachtszirkusse in Remscheid gemacht und zog danach mit den Programmen als Winterzirkus nach Düsseldorf. Darüber sind wir in Kontakt gekommen.“

Schnell war klar, dass das auch für die Düsseldorfer Weihnachts- und Zirkusfreunde eine segensreiche Begegnung war, denn die Idee des familienorientierten, weihnachtlichen Akrobatik-Spektakels nahm Formen an. Jetzt steht das 550 Zuschauer fassende Zelt vom 21. Dezember bis 9. Januar auf dem Staufenplatz. Täglich wird es zwei Vorstellungen gegeben (Mo bis Sa 15 und 19 Uhr, So 11 und 15 Uhr), außer an Heiligabend (nur 11 Uhr, Neujahr spielfrei) – wenn die Corona-Schutzverodnung es denn zulässt.

Das Programm dauert zwei Stunden. Die Zirkusmacher haben sich ökologischen Prinzipien verschrieben. „Wir verwenden kein Plastikgeschirr, nutzen Glasflaschen, füllen Popcorn in Pappbehälter ab und bieten nur gluten- und palmölfreie Speisen wie Bio-Bockwurst an“, sagt Merz. „Außerdem trennen wir beim Weihnachtszirkus konsequent den Müll.“ Und auch bei den einzelnen Nummern ist das Zirkus-Trio konsequent „up to date“. „Die einzelnen Nummern sind rein artistisch, wir haben keine Tiere im Programm“, so Merz. So wie das „Duo Darkness“ aus Polen. Fabian Zywiol und Szymon Bentkowski haben aus ihrem ehemaligen Hobby Sportakrobatik einen Beruf gemacht. Die jungen Polen sind als Berufsartisten Weltmeister der „Hand-auf-Hand-Akrobatik“ geworden.