Menschen aus Düsseldorf Der Watch Club

Es gibt ja Menschen mit ziemlich ausgefallenen, bisweilen bizarren Hobbys. Die beiden Brüder Martin und Markus Schäfer haben auch ein Hobby, besser eine Leidenschaft, die aber gar nicht so skurril ist, dafür im wahrsten Sinne des Wortes aus der Zeit fällt: Sie mögen Uhren, genauer Armbanduhren. Wer damit in Zeiten von multifunktionalen Smartphones, die einem eben auch die Tageszeit auf dem Display mitteilen, nicht mehr so viel anfangen kann: Es handelt sich dabei quasi um Schmuckstücke, die man am Handgelenk trägt, und die tatsächlich nur diese eine wirkliche Funktion haben. Ja, klar, so nebenbei kann man sie in der Regel auch als Stoppuhr benutzen, das Datum wird ebenfalls angezeigt, eine mögliche Wecker-Funktion wollen wir nicht verschweigen. Aber es sind nun mal zu allerst Zeitmesser.