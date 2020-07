Kinder in Düsseldorf : Erster Waldkindergarten für U3-Kinder

Gerresheim Nach vielen Hürden, die es zu überwinden galt, geht der private Kindergarten Üllehütt im Gerresheimer Wald am 1. August an den Start. Jetzt ist auch der große Bauwagen eingetroffen, der zum neuen Domizil werden soll.

Im Februar war eigentlich alles klar: Der neue Waldkindergarten Üllehütt sollte am 1. April mit 20 Kindern starten, Standort für den Bauwagen als Ausgangspunkt aller Aktivitäten in der Natur sollte der St. Hippolyt-Weg an der Ecke zum Steinweg in Gerresheim, am Fuße der Gerresheimer Höhen, sein. Doch im letzten Moment verweigerte das Landesjugendamt die Genehmigung, man wollte erst eine Ortsbegehung durchführen. „Der Termin im März ist dann natürlich wegen Corona geplatzt“, erzählt Katja Weyer, eine der Mitbegründerinnen der Elterninitiative, die sich im Oktober 2018 über die sozialen Medien zusammengeschlossen hatte. Bereits einen Monat später wurde ein Verein als Träger des künftigen Waldkindergartens gegründet. Auch ein Name war schnell gefunden: Üllehütt ist Gerresheimer Dialekt und heißt Eulenhütte – und von diesen Nestern in Hohlräumen von Baumstämmen für Eulen gibt es in der unmittelbaren Umgebung am Balderberg jede Menge.