81-Jähriger mit Vorerkrankungen gestorben : Erster Toter durch Coronavirus in Düsseldorf

Im städtischen Diagnostikzentrum wird auf das Coronavirus getestet (Symbolbild). Foto: dpa/Fabian Strauch

Düsseldorf Der 81-Jährige lag seit einer Woche isoliert in einem Krankenhaus. Die Zahl der bestätigten Infektionen in Düsseldorf ist bis Sonntag auf 54 gestiegen.

Von Arne Lieb Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Es gibt den ersten Todesfall durch das Coronavirus in Düsseldorf. Ein 81 Jahre alter Mann starb am Sonntag in einem Krankenhaus, wie ein Stadtsprecher unserer Redaktion mitteilte. Der Mann hatte vor einer Woche mit Grippesymptomen die Notaufnahme aufgesucht. Weil er Vorerkrankungen hatte und schlechte Allgemeinwerte aufwies, wurde er aufgenommen und auch auf das Virus getestet. Er war in der Klinik isoliert untergebracht. Insgesamt zwölf Kontaktpersonen wurden ermittelt und unter Quarantäne gestellt.

Das Gesundheitsamt veröffentlichte am Sonntagnachmittag aktualisierte Zahlen zur Ausbreitung des Virus in Düsseldorf. Mit Stand 16 Uhr gab es 54 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. Dutzende Rachenabstriche wurden vorgenommen und müssen zum Teil noch ausgewertet werden. Die Betroffenen haben sich nicht nur an anderen Orten im In- und Ausland angesteckt, sondern es gab auch weitere Übertragungen innerhalb Düsseldorfs.

Das Infotelefon der Stadt unter 0211-8996090 verzeichnet sehr hohe Anruferzahlen. So erhielten am Samstag 1803 Anrufer Antworten auf ihre Fragen, am Sonntag waren es bis 16 Uhr insgesamt 859 Anfragen. Die neue Versorgungshotline des Amtes für Soziales unter der Rufnummer 0211-8998999 verzeichnet am Samstag, 14. März, dem ersten Tag an dem die Nummer geschaltet war, 41 Anrufe. Unter dieser Nummer sollen sich zum Beispiel Senioren melden, die zur Vorsicht zu Hause bleiben, aber ihre Versorgung nicht allein oder durch Unterstützung im privaten Umfeld sicherstellen können. Nach Angaben der Stadt brauchte nur ein Bürger tatsächlich Unterstützung, die dann organisiert wurde. Viele Anrufer wurden an das Corona-Informationstelefon verwiesen, da sie allgemeine Fragen zum Coronavirus hatten, die bei der Versorgungshotline nicht beantwortet werden können. Etliche Bürgerinnen und Bürger erkundigten sich vorsorglich,wie ihnen im Fall einer Unterversorgung geholfen werden könnte. Viele Bürger boten auch ihre Hilfe an und wollen sich ehrenamtlich engagieren. Sie sollen sich bei den Freiwilligen-Agenturen melden, die am ehesten wissen, wo im Moment Unterstützung gebraucht wird.

