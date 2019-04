Rheinufer in Düsseldorf : Erster Stadtstrand eröffnet frühestens am 15. Mai

Düsseldorf Erst machte die Politik Probleme, dann gab es bei den Containern Lieferschwierigkeiten.

Ob es wirklich klappt am 15. Mai, wird sich in den nächsten Tagen herausstellen. Zumindest ist der Bauantrag für das Robert-Lehr-Ufer genehmigt, für die anderen beiden Stadtstrände an Kit und Tonhallen-Ufer stehen die Bescheide noch aus. Im Augenblick arbeiten die Stadtwerke daran, den Standort am Rheinpark mit Strom und Wasser zu versorgen. „Alle sind wirklich sehr engagiert“, sagt Knapp, „Stadtwerke, Netzgesellschaft und die zuständigen Ämter.“ Viele Gespräche hat er in den letzten Wochen geführt – mit den Organisatoren des Marathons, des Japantags, des Fischmarkts; jetzt steht noch ein Termin mit dem Veranstalter der Kirmes am Tonhallenufer zur Abstimmung an.