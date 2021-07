Am 8. November eröffnet am Konrad-Adenauer-Platz 1 (Kap 1) die neue Düsseldorfer Zentralbibliothek. Am Freitag machte sich Oberbürgermeister Stephan Keller mit Kulturdezernent Hans-Georg Lohe und Bibliothekschef Norbert Kamp (v.l.) vor Ort ein Bild. Hier stehen die Männer in der Kinderbibliothek, an der Decke leuchten den Kleinen später viele Sonnen.