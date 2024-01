Mode in Düsseldorf Erster Pop-Up-Markt im Bilker Bunker

Der Bilker Bunker öffnet im Rahmen der Düsseldorf Fashion Days am kommenden Samstag, 27. Januar, ab 11 Uhr erstmals auf vier Etagen seine Türen für einen besonderen Pop-Up-Markt: Unter dem Titel „Sustain!“ präsentieren sich auf Initiative der Wirtschaftsförderung 15 nachhaltige Düsseldorfer Marken und die Designer dieser Kollektionen und Produkte. Mit dabei sind unter anderem 202 Editions (Schmuck), Angelika Kauffmann (Mode und Accessoires), Repair Rebels (Reparaturservice) und Marion Strehlow mit ihren Mode-Kollektionen. Parallel zu den Shops laufen Vorträge, Panels und Live-Podcasts zu den Themen Style und Sustainability: Von den Anfängen der Fast Fashion und möglichen Alternativen bis hin zur Zukunft der Nachhaltigkeit in der Mode sind unterschiedlichste Themen abgedeckt. „Mit ,Sustain´ schlagen wir einerseits eine Brücke zu bestehenden Formaten, wie der nachhaltigen Modemesse und Order-Plattform Neonyt im Areal Böhler“, sagt Theresa Winkels, Amtsleitung der Wirtschaftsförderung. „Darüber hinaus ermöglichen wir aber auch neue Zugänge zum innovativen Mode- und Lifestyle-Angebot der Landeshauptstadt, indem wir Nachhaltigkeit für eine breite Zielgruppe erlebbar machen.“ Ab 18 Uhr klingt das Event bei einer Party in der Musikbar Schleuse Zwei aus.