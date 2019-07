Kunst in Düsseldorf : Erster Künstlermarkt auf dem Carlsplatz am 1. September

Der österreichische Künstler Horst Kordes ist ein Fan des Carlsplatzes. Foto: Marc Ingel

Der österreichische Künstler Horst Kordes organsiiert die Premiere. Alle einnahmen gehenan die Stiftung „It’s for Kids“.

Horst Kordes ist ein ebenso weitgereister wie erfolgreicher Künstler. Ausgestellt hat der Österreicher schon in Peking und Basel. Anfang des Jahres zeigte er seine farbenfrohen Bilder und Skulpturen, die zwischen Figuration und Abstraktion anzusielen sind, auch im Wirtschaftsclub an der Blumenstraße. Und obwohl der 61-Jährige eigentlich in Schwalmtal wohnt, zieht es ihn doch immer wieder nach Düsseldorf.

Dann gibt es vor allem einen Ort, den er ansteuert: den Carlsplatz. „Hier gibt es nicht nur tolle Waren, sondern auch nur freundliche Menschen“, sagt Kordes. Genau dort, in den Gängen zwischen den einzelnen Ständen und auf dem freien Obermarkt, will Kordes am 1. September erstmals einen Künstlermarkt organisieren. Bildende Künstler, Hobbykünstler, gerne auch Kunststudenten können dann ab 10 Uhr sich und ihre Bilder, Fotos oder Skulpturen präsentieren. „Düsseldorf ist eine Kunststadt, gerade junge und noch nicht so bekannte Talente haben aber wenige Chancen, sich zu zeigen“, sagt Kordes. Gut die Hälfte der zur Verfügung stehenden Plätze – jeder Teilnehmer hat rund drei Meter zur Verfügung – seien schon vergeben, „obwohl wir noch überhaupt keine Werbung gemacht haben. Sogar aus Paris und Brüssel liegen Anfragen vor, natürlich auch von der Kunstakademie“, sagt der Organisator der „Art Carlsplatz“. An wenigstens zwei der ansonsten geschlossenen Ständen wird es auch etwas zu trinken und zu essen geben.

Mit dem „Wir“ meint Horst Kordes Bezirksbürgermeisterin Marina Spillner, die als Schirmfrau fungieren wird, vor allem aber auch Heiner Röckrath, Geschäftsführer des Trägers Wochenmarkt Karlplatz GmbH: „Wir werden den Carlsplatz an diesem Tag unentgeltlich zur Verfügung stellen, damit auch möglichst viele Künstler kommen“, sagt Röckrath. Die können dann eine freiwillige Spende leisten, und das Geld fließt keineswegs in die Taschen von Kordes, sondern geht an die Stiftung It’s for Kids, die auf kreative Weise – Recyceln von Alt-Handys oder Sammeln von Zahngold zum Beispiel – Spenden generiert, um benachteiligten oder kranken Kindern zu helfen. „Wir unterstützen 100 verschiedene Kinderschutzprojekte, haben mit unserer unkonventionellen Weise bereits fünf Millionen Euro gesammelt“, sagt Tobias Mehwitz, 2. Vorsitzender der Stiftung.