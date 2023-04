Pferdesport Japan-Feeling beim Kirschblüten-Renntag auf der Galoppbahn

In Japan wird derzeit landauf, landab der Frühling begrüßt. „Hanami“ – wörtlich übersetzt „Blüten betrachten“ – ist seit vielen Jahrhunderten eine japanische Tradition, die mit Kirschblütenfesten im April einhergeht. Auch in Deutschland findet diese Tradition Beachtung. Am zweiten Renntag auf der Galopprennbahn nutzten die Veranstalter vom Düsseldorfer Reiter- und Rennverein die Gelegenheit, um den ersten Kirschblüten-Renntag auszurufen. Das passt nicht nur von der Jahreszeit her, auch der neue Partner Japan Racing Association, der eines der neun Rennen sponsorte, konnte so gebührend begrüßt werden. Überhaupt hat Japan mit rund 9000 hier lebenden Japanerinnen und Japanern deutschlandweit die einzige Japan-Community, die maßgeblich ein „Little Tokyo“ rund um die Immermannstraße prägt.