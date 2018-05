Düsseldorf : Erste Probe für neues Sonntags-Gesetz

Düsseldorf Zu "Bilk auf der Rolle" sollen die Geschäfte in Bilk und Unterbilk am 1. Juli öffnen dürfen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Arne Lieb

Früher als erwartet erreicht das Thema Sonntagsöffnungen wieder die Politik: Der Ordnungs- und Verkehrsausschuss soll am kommenden Mittwoch seine Zustimmung dazu geben, dass in Bilk und Unterbilk am 1. Juli die Geschäfte ausnahmsweise öffnen dürfen. Der Anlass sollen zwei Feste sein: "Bilk auf der Rolle", das seit zehn Jahren von den Bilker Arcaden ausgerichtete Fest, und zugleich das benachbarte Floraparkfest. Diesmal werde man das Fest "Hand in Hand mit der Bezirksvertretung 3, den lokalen Vereinen, Bücherei und Schwimmbad veranstalten", heißt es auf der Internetseite der Arcaden.

Damit kommt die erste Düsseldorfer Probe für das neue Ladenöffnungsgesetz, das der Landtag im März als Reaktion auf die erfolgreichen Klagen gegen Sonntagsöffnungen beschlossen hatte. Es erlaubt den Kommunen, weitere Gründe für die Sonderöffnung anzugeben. Bislang hatte ein Anlass wie ein Fest angegeben werden müssen. Allerdings galt laut Gesetz, dass der Anlass mehr Menschen anziehen muss als die Ladenöffnung. Als Folge hatte die Gewerkschaft Verdi auch in Düsseldorf mehrfach erfolgreich gegen Termine geklagt, die der Stadtrat mehrheitlich befürwortete - unter anderem gehörte dazu auch die Ausgabe von "Bilk auf der Rolle" im vergangenen Jahr.



zurück

weiter

Allerdings ist nicht gewiss, dass die verkaufsoffenen Sonntage in Düsseldorf nun stattfinden: Gegen Sonntage auf der Grundlage des neuen Landesgesetzes hat es bereits mehrere erfolgreiche Klagen der Gewerkschaft Verdi gegeben. Die Landesregierung kündigte daraufhin an, die Kommunen zu unterstützen. Verdi gibt sich kämpferisch. "Wir werden die Genehmigungen für Sonntagsöffnungen darauf prüfen, ob die strengen Vorgaben der Verfassungs- und Verwaltungsgerichte eingehalten werden und dort, wo das nicht der Fall ist, gegebenenfalls auch klagen", so die Landesfachbereichsleiterin für den Handel, Silke Zimmer. Womöglich drohen also auch weitere Rechtsstreits in Düsseldorf.

Normalerweise werden alle Termine für ein Halbjahr gesammelt der Politik präsentiert. Dass der Termin in Bilk vorgezogen wird, liegt laut Ordnungsdezernent Christian Zaum am Termindruck: Nach der Landtagsentscheidung musste man den Antrag auf neuer Grundlage erarbeiten. Da der Termin am ersten Tag des Zeitraums liegt, war eine spätere Einbringung nicht möglich.

(arl)