Millionen fürs stille Örtchen Erste von 22 neuen Edel-Toiletten geht in Betrieb

Nach vierjähriger Vorbereitung wurde am Montag die erste „City Toilet“ am Volksgarten/Auf’m Hennekamp in Betrieb genommen. Sie ist Teil der insgesamt 43 neuen Modultoilettenanlagen, die in den kommenden Jahren in der ganzen Stadt errichtet werden. Doreen Kerler, Leiterin des Amtes für Gebäudemanagement, spricht von einer „Anlage, die ihresgleichen sucht“.