Premiere in Düsseldorf : Erste Kindermuseumsnacht lockte viele Familien

Die erste Kindermuseumsnacht war ein voller Erfolg. Im Theatermuseum waren (v.l.) Ella (5), Marie (7), Anne Blankenberg (Mitarbeiterin Theatermuseum) und Mathilda (6) dabei. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Lockere Atmosphäre, Schlange stehen und spannende Entdeckungen, die erste Düsseldorfer Kindermuseumsnacht faszinierte Groß und Klein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Simona Meier

Der Andrang ist groß, als die erste Kindermuseumsnacht um 18 Uhr am Freitag startet. Abends bis 22 Uhr ins Museum, das finden viele einfach cool. Alexandra Fey ist mit Marie und Ella gekommen: „Es ist super spannend für sie, hier abends hinzukommen“, sagt die Mutter. 200 Besucher verzeichnet das Theatermuseum in der ersten Stunde, mehrere hundert sind es da auch schon beim Filmmuseum.

Für die kleinen Gäste in der Warteschlange gibt es vor dem Theatermuseum Astronautenbonbons. Drinnen probieren Kinder Kostüme aus, lauschen dem Puppentheater und basteln Handpuppen. Eltern tauschen sich aus, was in den acht verschiedenen Museen angeboten wird. Wo sind die Schlangen lang, wie sind die Wartezeiten?

Im Hofgarten sind viele Familien unterwegs, sie verbinden die Museumsbesuche so quasi mit einer kleinen Nachtwanderung. „Sonst gehe ich ja fast schon ins Bett um diese Zeit“, verrät ein kleiner Junge vor dem Filmmuseum. Er beißt noch schnell in sein Brot, für ihn geht es um 20.30 Uhr noch ins Stadtmuseum.

Louisa bastelt konzentriert eine Maske im Goethe-Museum. Das Gewusel um sie herum stört sie nicht. Alle Aktionen und Tische sind voll besetzt. Ihre Mutter Cora Müller sieht das ebenfalls gelassen: „Es ist sehr schön. Dass es voll ist, spricht ja auch dafür, dass das Angebot gut ankommt.“

Bettina Mancini wartet in der Mahn- und Gedenkstätte auf ihre Tochter und deren Freundin. Nach der Gespenster- und Fledermaussuche im Goethe-Museum nehmen sie hier an der Erkundungstour für Kinder teil. „Es ist toll, dass es so was gibt, zu einem kleinen Preis. Es gefällt mir, dass man die Kinder so mal an die Museen ranführt.“

Geöffnet sind am Abend auch das Heinrich-Heine-Institut und das Hetjens-Museum. Am Schifffahrtmuseum stehen viele Wartende in der Schlange. „Wir starten gerade“, sagt Tobias Bunte geduldig um 20 Uhr. „Wir wissen eigentlich noch nicht, was uns erwartet.“ Mit seinem Sohn ist er spontan zur ersten Kindermuseumsnacht aufgebrochen. Andere Kinder empfehlen in der Warteschlange auch den Besuch des Filmmuseums. „Da kann man selber einen Trickfilm zeichnen“, sagt Phillip und zeigt ein Stück seines selbstgestalteten Filmstreifens.