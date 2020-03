Coronakrise in Düsseldorf : Erste Gastronomen geben auf

Coronakrise in Düsseldorf

Düsseldorf Unter anderem haben die Hausbrauereien Füchschen und Schumacher vorerst geschlossen. CDU, FDP und Grüne fordern, die Restaurants in der Stadt komplett zu schließen.

Restaurants dürfen in Düsseldorf aktuell bis 15 Uhr geöffnet sein – einige haben angesichts der schwierigen Situation aber bereits freiwillig darauf verzichtet. „Aufgrund unserer Verantwortung euch und unseren Mitarbeitern gegenüber bleibt unser Füchschen ab sofort geschlossen“, teilte etwa die Hausbrauerei Füchchen mit. „Diese Maßnahme treffen wir, um das Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus auf ein Minimum zu reduzieren.“

Auch die Brauerei Schumacher hat den Gastbetrieb im Stammhaus an der Oststraße vorerst eingestellt. Die Burgerkette Bob & Mary (in Düsseldorf in der Altstadt und im Medienhafen vertreten) hat ebenfalls alle Standorte vorerst dicht gemacht. „Wann es wieder weitergeht, können wir leider noch nicht sagen - lasst uns einfach darauf hoffen, dass dieser Albtraum schnell ein Ende findet“, heißt es im entsprechenden Facebook-Beitrag.