Name & Nachricht: Ernst Primosch

Düsseldorf Eine beachtliche Karriere hat er bei der PR- & Kommunikationsberatung Hill+Knowlton schon hingelegt. Fast zehn Jahre lang war der Düsseldorfer mit den österreichischen Wurzeln inklusive charmantem Wiener Schmäh, Ernst Primosch, einer der führenden Manager in dem Unternehmen. 2010 war er bei der Netzwerk-Agentur als CEO für Deutschland und die DACH-Region eingestiegen und hatte sein Düsseldorfer Büro bezogen.

Der Grundstein für die aktuelle Zusammenarbeit wurde offenbar schon vor zwei Jahrzehnten gelegt: "Ich habe Dan und Richard Edelman vor 20 Jahren während meiner Zeit in Asien kennengelernt", sagt der Kommunikationsexperte. "Seitdem kenne und respektiere ich das Edelman-Team. Ich freue mich, das Steuer in einer Zeit zu übernehmen, in der die Ziele für diesen sehr wichtigen Markt hochgesteckt sind. Eine Aufgabe, die ich mit Begeisterung annehme und für die ich meine ganze Erfahrung einsetzen werde."

Vornehmlich in Köln wird er künftig seine Strategien entwickeln - Edelman sitzt noch in Frankfurt, Berlin und in Hamburg. Aber seiner Wahlheimat Düsseldorf will er treu bleiben - und seinem Ziegelhof in Rommerskirchen.