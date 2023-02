Düsseldorferin bei DSDS Erneut versucht eine Düsseldorferin bei DSDS ihr Glück

Am Mittwoch zeigt RTL die achte Folge der Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS). Und schon wieder ist ein Kandidat aus Düsseldorf dabei: Eine 22-Jährige mit dem Künstlernamen Jacky Cola will ihr Glück bei der Jury versuchen, in der auch Dieter Bohlen sitzt. Als Auszubildende zur Justizfachangestellten soll sie nach Angaben des Senders ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl besitzen, sie bezeichnet das Singen seit ihrer Kindheit als ihr Lieblingshobby. Ihr musikalisches Vorbild sei Adele, Jacky Cola beschreibt ihre Stimme daher „als sehr emotional“. Sie glaube, dass sie Menschen mit ihrem Gesang auf eine „musikalische Reise“ nehmen könne. Allerdings präsentiert die Düsseldorferin den Song einer anderen britischen Berühmtheit, „Price Tag“ von Songwriterin und Sängerin Jessie J. Von Bohlen gibt es Tipps während des Auftritts: „Mikrofon direkt an den Mund und dann ganz laut mit Feuer singen!“ Bislang traten in der aktuellen Staffel schon drei Düsseldorfer auf.