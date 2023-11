Ernährung in Düsseldorf Auch zuckerfrei ein Genuss

Und siehe da: „Es gab weder einen Aufschrei bei unseren Besuchern noch bei den Eltern. Die wollten dann sogar unsere Rezepte haben“, so die Leiterin der Einrichtung. Als ein Kind „schlaflose Nächte“ hatte, weil Tomatensuppe auf dem Speiseplan stand, wurde es kurzerhand vom Einkauf über das Kochen bis zum gefüllten Teller in alle Schritte der Zubereitung einbezogen, „und plötzlich hat’s geschmeckt“. Tatsächlich wird inzwischen auf dem Gelände in Eller sogar selbst angebaut: Kürbisse, Gurken, auch Hühner gibt es, die Eier legen und die Abfälle bekommen. „Ein in sich stimmiger biologischer Kreislauf“, sagt Mühlenbach. „Und der Rewe an der Gumbertstraße spendiert gerne mal eine Kiste mit noch gut erhaltenen Lebensmitteln, die sonst in die Tonne wandern würden“, berichtet Ernährungsberater Andreas Wartha, der an diesem Tag für die hungrigen Gäste vegetarische Tortilla und eine Gemüsepfanne zaubert.