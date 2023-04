Polizei rechnet mit vierstelligem Schaden Ermittlungen nach Kleingarten-Betrug gehen weiter

In den vergangenen Monaten waren beim KGV Eller-Lierenfeld die Jahresabrechnungen versendet worden. Am 25. Februar hatten Ast und eine Vereinskollegin die rund 200 Abrechnungen in einen öffentlichen Briefkasten eingeworfen. Erst Mitte März seien die Briefe schließlich zugestellt worden – einige mit manipulierten Kontodaten, wie Ast beschreibt. Einige Kleingärtner hätten daraufhin an das „falsche“ Konto überwiesen.