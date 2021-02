Bildung in Düsseldorf : Erleichterung über die Teil-Öffnung der Schulen

Düsseldorf Schulleitern und Kollegien stehen anstrengende Tage bevor. Von übernächster Woche an wird ein Teil der Schüler wieder vor Ort unterrichtet. Dabei sind viele Details zu beachten.

In den Schulen haben die Vorbereitungen für eine begrenzte Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts am 22. Februar begonnen. Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hatte nach der Ministerpräsidenten-Konferenz in Berlin erklärt, von übernächster Woche an in Grundschulen und für Abschlussklassen eine teilweise Rückkehr der Schüler zu ermöglichen und am Donnerstag weitere Einzelheiten bekanntgegeben.