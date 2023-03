Gedenken in Düsseldorf Neue Tafel soll das umstrittene 39er Denkmal erläutern

Es kann also noch dauern, bis ein endgültiges Ergebnis vorliegt. So lange wollte die Bezirksvertretung 1, die vor bald neun Jahren die Umgestaltung des Reeser Platzes überhaupt erst angestoßen hatte, aber nicht warten und zumindest auf einer Pultstele die dunkle Geschichte des Denkmals ausführlicher als bisher erläutert haben. Aber auch das ging nicht mal eben so schnell, wie sich herausstellen sollte.