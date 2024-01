Erkältungswelle in Düsseldorf Gesundheitsamt empfiehlt Grippe-Impfung

Ein Zeitabstand zwischen Corona- und Grippe-Impfung muss nicht zwingend eingehalten werden. Wer möchte, kann auch beide Impfungen an einem Termin bekommen. Die Erkältungssaison beginnt in der Regel im Oktober und endet zumeist im Mai. Etwa zwei Wochen nach der Grippeimpfung hat der Körper einen ausreichenden Schutz vor der Erkrankung aufgebaut. Eine Impfung schützt in der Regel für sechs bis zwölf Monate.