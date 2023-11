Düsseldorfer Historie Die Wiege von Düsseldorf

Das Zakk an der Fichtenstraße 40 ist aus kultureller Sicht nicht minder wichtig als die Oper an der Heinrich-Heine-Allee, in beide Häuser kommen rund 160.000 Besucher pro Jahr. Seit 50 Jahren finden in der alten Fabrikhalle Lesungen, Workshops, Konzerte, Kabarett, auch wilde Partys statt. Es stellt einen alternativen Gegenpol zur vermeintlichen Hochkultur in Düsseldorf dar, zumal das Zakk immer auch politisch war – und die Erinnerungskultur wachhält. Denn dieser Ort hat eine Geschichte, die bis weit in das 19. Jahrhundert zurückreicht. Und daher hat die Initiative Flinger-Pfad vor dem Gebäude, in dem ab 1923 die Klöckner-Werke beheimatet waren, jetzt ihre zwölfte Stele gesetzt. Insgesamt sind 30 davon geplant, der Rundweg soll dann ein umfassendes Bild der Industriegeschichte Flingerns wiedergeben. „Es lohnt sich schon jetzt, mit offenen Augen durch den Stadtteil zu gehen und Ausschau nach diesen Stelen zu halten“, so Bezirksbürgermeister Philipp Schlee bei der Einweihung.