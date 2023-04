Literatur in Düsseldorf „Ab ins Feuer!“

Die Bücherverbrennung des 11. April 1933 war ein trauriger Höhepunkt der kulturpolitischen „Säuberungen“ der Nazis in Düsseldorf. Die Begeisterung für den Nationalsozialismus war hier zunächst nur schleppend in Gang gekommen. Das änderte sich spätestens 1930. Oberhaupt der lokalen Nationalsozialisten wurde zu dieser Zeit Friedrich-Karl Florian. Er gründete die „Volksparole“, die zunächst wöchentlich, dann täglich erschien. Im Herbst 1933 hatte die „Volksparole“ eine Auflage von 130.000. Sie verlegte ihre Geschäftsräume an die Königsallee. Das Blatt war ein „Kampforgan“, die Inhalte sind heute nur noch Historikern ein Begriff – ganz im Gegensatz zu den Werken jener Autoren, an die bei der Lesung in der Tonhalle erinnert wurde.