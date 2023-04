Erinnerung an Bücherverbrennung in Düsseldorf „Ab ins Feuer!“

Das ist natürlich nichts, worauf die Stadt stolz sein kann. Wer jedoch das würdevolle Gedenken pflegt, nicht vergisst, sondern im Gegenteil in der Verantwortung der Opfer gegenüber immer wieder die Stimme erhebt, hat alles getan, was getan werden kann. Genau in diesem Sinne ist die Lesung aus Büchern, die bei den Nazis auf der schwarzen Liste standen, in der Rotunde der Tonhalle zu sehen. Auf Initiative der Bezirksvertretung 1 folgten 15 Persönlichkeiten aus Politik, Kirche, Kultur und Gesellschaft der Einladung von Bezirksbürgermeisterin Annette Klinke und rezitierten aus literarischen Werken, die ihnen persönlich wichtig sind, die ihnen nahe gehen.