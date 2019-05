Filmreihe „Mondo Bizarr“ : Rückkehr in die Welt des Bahnhofskinos

Marc Ewert hat die sehr erfolgreiche Trash- und Pulp-Filmreihe „Mondo Bizarr“ erfunden. RP-Foto: Andreas Bretz. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf In der Black Box hält Marc Ewert seit Jahren alte Filmtechnik am Leben. Seine Reihe „Mondo Bizarr“ ist damit sehr erfolgreich.

Wer in den 60er und 70er Jahren seinen Zug verpasst hatte, musste damals nicht an kalten Bahnsteigen warten. Denn rund um den Düsseldorfer Hauptbahnhof gab es eine Reihe von Kinos. Neben schmuddeligen Pornofilmen liefen dort auch immer Filme mit Titeln wie „Die Nacht der lebenden Toten“, „Shaolin – Rache mit der Todeshand“ oder „Foltermühle der gefangenen Frauen“. Das waren kein Hollywood-Glanz oder französisches Arthouse-Kino, sondern einfach produzierte Filme aus der ganzen Welt. B-Movies eben – überdreht, gewalttätig, sexy, mit groben Humor und voller Horror, aber trotzdem mit derselben Liebe zum Kino gemacht, wie die teuren Vorbilder. Der Eintritt in die Bahnhofskinos war günstig, man durfte dort rauchen und Bier trinken und auch während der Vorstellung noch in den Kinosaal. Im Hintergrund ratterten die lauten Projektoren und manchmal rissen auch sicherlich die vollkommen abgespielten Filmrollen.

Mit dem Niedergang des Bahnhofskinos verschwanden auch die dort gezeigten Filme in der Versenkung und gerieten fast in Vergessenheit. Wenn es nicht Menschen wie Marc Ewer geben würde. Seit 2003 zeigt er in seiner Filmreihe „Mondo Bizarr“ Filme aus dem Bahnhofskino. „Angefangen hat es damit, dass ich viele Schätzchen auf VHS aus Videotheken gekauft habe, die es nicht auf DVD gab“, sagt Filmnerd Ewert. Zuerst zeigte er diese Filme dann im Kulturverein „DamenundHerren“, später folgten Stationen in der Filmwerkstatt in Kaiserswerth und dem Bambi-Kino auf der Klosterstraße. Dabei sind einige Programmpunkte auf den Stationen gleich geblieben: Ewert und sein Mitstreiter Oliver Nöding halten Einführungen in die zwei pro Abend gezeigten Filme, in der Pause gibt es Zeit für Diskussionen und thematische Häppchen (Mettbrötchen zu Vampirfilmen zum Beispiel) und jeder Abend steht unter einem bestimmten Motto.

Info Zwei Filme schauen für sieben Euro Aufführung Heute, 3. Mai, in der Black Box des Filmmuseums, Schulstraße 4. Info Der Eintritt beträgt sieben Euro für beide Filme, ermäßigt vier Euro. Los geht es um

20.30 Uhr mit „Lebendig begraben“, gegen 22.30 Uhr läuft „Die Mächte des Wahnsinns“.

Seit 2014 ist „Mondo Bizarr“ nun monatlich unter dem Namen „42nd Street Düsseldorf“ in der Black Box zu Gast. Hier habe die Filmreihe ihre perfekte Heimat gefunden, sagt Ewert. Denn als einziges Kino der Stadt gibt es dort noch einen Projektor für 35-mm-Filme. „Wir sind alle in der Zelluloid-Ära aufgewachsen“, sagt Ewert. So hält er mit „Mondo Bizarr“ diese alte Technik mit am Leben. „Für die Filme ist es sehr gut, wenn sie einmal im Jahr abgespielt und umgespult werden“, fügt er hinzu. „Und dazu ist jede Kopie anders, der Ton mal besser oder mal schlechter, aber alles ist lebendiger, als wenn es als Datei abgespielt wird“. Und nicht nur die Filme werden auf Zelluloid abgespielt, sondern auch die Trailer oder Kino-Werbung vergangener Tage. Mitkurator Christian Rzechak schneidet für den Filmabend jeden Monat Trailer zusammen. Außerdem hält das Filmarchiv einen nicht enden wollenden Vorrat an Filmen bereit. „Vor kurzem haben wir dort zum Beispiel die wohl letzte deutsche Kopie des japanischen Klassikers ‚X3000 – Fantome gegen Gangster‘ gefunden“, sagt Ewert stolz.

Seine eigene Faszination für die einfachen Kinos begann im Alter von zehn Jahren im Büdericher Kino. „Dort durfte man noch rauchen, durch die Nebelschwaden hindurch sah man auf die Leinwand“, sagt Ewert. Mit „Dune – Der Wüstenplanet“ von David Lynch lief dort zwar eine Hollywoodproduktion, mit seinen abgedrehten Visionen aus der Zukunft aber doch ein Film, der auch im Bahnhofskino seinen Platz gehabt hätte. Und auch beruflich ist Ewert dem Kino treu geblieben. Als Storybordzeichner hat der 46-Jährige schon für Hollywood-Größen wie Paul Schrader gearbeitet.

Zusätzlich zur monatlichen Filmreihe veranstalten Ewert und seine Mitstreiter seit fünf Jahren das Kinofestival „Im Bahnhofskino um die Welt“, auch in der BlackBox. An einem Wochenende im Februar werden dann Schätze des Bahnhofskinos gezeigt. „Dafür reisen viele Zuschauer sogar aus der Schweiz und Österreich an“, sagt Ewert. Denn auch dieses Genre von Filmen – Ewert will es explizit nicht als Trash verstehen – habe seine sehr treue Fanbasis. „Zu unseren Vorstellungen kommen Zelluloidfans, ältere Menschen, die die Filme ihrer Jugend nochmal sehen wollen, aber auch immer mehr junge Leute“, sagt der „Mondo Bizarr“-Macher.