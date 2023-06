Wirtschaft in Düsseldorf Epson kommt zurück nach Düsseldorf

Nach 20 Jahren in Meerbusch-Osterath hat die deutsche Niederlassung von Epson ihren Firmensitz zurück nach Düsseldorf verlegt. Bezogen wurde die vierte und fünfte Etage des neuen Trigon-Gebäudes an der Schiessstraße in Heerdt. Am Donnerstag wurde mit vielen japanischen Gästen die Eröffnung des neuen Standortes gefeiert, erster offizieller Arbeitstag ist der kommende Montag.