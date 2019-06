Medienhafen in Düsseldorf : Entwürfe für Kesselstraße werden präsentiert

Die Kesselstraße im Medienhafen wird überplant. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf (RP) Die Kesselstraße im Hafen wird nach ihrer Umgestaltung eine Vielzahl weiterer Arbeitsplätzen in den Stadtteil bringen. In einer öffentlichen Abschlusspräsentation werden am Donnerstag die fünf überarbeiteten Beiträge des städtebaulichen Wettbewerbs vorgestellt.

Die Präsentation findet um 18 Uhr in der Aula der Hulda-Pankok-Gesamtschule, Brinckmannstraße 16, statt. „Wir befinden uns am Ende des Wettbewerbsverfahrens zur Entwicklung eines städtebaulichen Gesamtkonzeptes für die Halbinsel Kesselstraße“, erklärt Planungsdezernentin Cornelia Zuschke.

Die Kesselstraße ist aus gesamtstädtischer Sicht bedeutend: Mit der Entwicklung dieser Halbinsel besteht nicht nur die Möglichkeit der Erweiterung des Medienhafens, sondern gleichzeitig die Aufgabe, einen angemessenen Abschluss gegenüber der sich westlich anschließenden industriellen Hafennutzung zu formulieren. Die Bauvorhaben „Trivago“ und „Pier One“ im Süden und Norden der Kesselstraße bilden dabei den Auftakt für die weitere Entwicklung der gesamten Halbinsel.