Stadtentwicklung in Meerbusch : Anwohner reagieren skeptisch auf Pläne zum Fähranleger

Meerbusch Die Stadt will für die weitere Planung des Fähranlegers die Meinung der Bürgerschaft einholen. Bei einem Öffentlichkeitstermin war das Feedback gemischt, viele Anwohner halten die angedachte Promenade für überdimensioniert.

Dass der Bereich rund um den Fähranleger in Langst-Kierst aufgewertet werden soll, ist bei vielen Anwohnern am Dienstag auf Zustimmung gestoßen. An den Plänen des Landschaftsarchitekturbüros „Scape“ gab es aber auch Kritik. Rund 40 Meerbuscher waren am Abend im Feuerwehrgerätehaus an der Langster Straße zusammengekommen. Die Stadt hatte alle Interessierten zur Bürgerbeteiligung eingeladen. Diskutiert wurde das Vorhaben, den Platz vor dem Anleger umzugestalten und eine Promenade einzurichten.