Anwohnerschutz in Düsseldorf-Flingern : Entlastung des Höherwegs wird verschoben

Düsseldorf Die Politik unternimmt einen zweiten Anlauf, den Durchgangsverkehr auszusperren. Es soll aber doch erst im Juni losgehen.

Die Anwohner in Flingern-Süd müssen länger auf eine Befreiung vom Durchgangsverkehr warten. Die Stadt verschiebt wegen Leitungsarbeiten auf der Behrenstraße den Verkehrsversuch, bei dem die Durchfahrt in Richtung Innenstadt an einem Kreisverkehr verhindert wird. Damit die Ergebnisse des Verkehrsversuches nicht verzerrt würden, sei es sinnvoll, den Test erst nach Abschluss der Arbeiten an den Versorgungsleitungen zu starten, heißt es vom Amt für Verkehrsmanagement.