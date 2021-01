Airport in Düsseldorf : Entlassungen bei Flughafen-Security

Airport in Düsseldorf

Eine Gepäckkontrolle am Flughafen. Foto: dpa/Uwe Anspach

Düsseldorf Fast alle der 40 betroffenen Mitarbeiter haben bereits Klage eingereicht. Die Gewerkschaft sieht einen Formfehler beim Unternehmen DSW.

Das für die Gepäckkontrollen am Flughafen zuständige Unternehmen Deutsche Schutz- und Wachdienst (DSW) hat vor Weihnachten 40 Mitarbeiter „krankheitsbedingt“ entlassen. Wie Verdi weiter mitteilt, haben nahezu alle betroffenen Mitarbeiter Klage beim Arbeitsgericht eingereicht. Das seit Juni in der Nachfolge von Kötter am Flughafen tätige Unternehmen gibt mit Verweis auf die laufenden Gerichtsverfahren und den nötigen Datenschutz keine Stellungnahme ab.