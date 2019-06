Kostenpflichtiger Inhalt: Straßenbahnunfall in Düsseldorf : „Die Leute sind durch die Gegend geflogen und haben geschrien“

Düsseldorf 20 Menschen wurden verletzt, als am Dienstagabend eine Straßenbahn in Düsseldorf entgleiste – ein Augenzeuge berichtet von chaotischen Szenen. Die Rheinbahn sucht derweil nach der Ursache für den Unfall. Es kommen zwei Möglichkeiten in Betracht.