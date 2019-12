Plätze in Düsseldorf : „Entenpark“ ist wieder attraktiv

Plätze in Düsseldorf

Der Platz an der Lierenfelder Straße erstrahlt in neuem Glanz. Foto: Stadt Düsseldorf

Der Platz an der St.-Michael-Kirche in Eller wurde komplett neu gestaltet.

Die Grünfläche an der St.-Michael-Kirche am Lierenfelder Platz in Eller ist aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht: Die Hauptwege wurden neu gepflastert, die Klinkermauer gereinigt, auch neue Bänke sowie Papierkörbe wurden aufgestellt. Durch die von der Bezirksvertretung 8 initiierte Sanierung hat der Lierenfelder Platz ein neues Gesicht erhalten. Die Fläche ist wieder zu einem attraktiven Aufenthaltsort und Treffpunkt für die Bürger im Quartier geworden. Der Platz sah zuletzt arg vernachlässigt aus.