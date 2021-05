Kultur in Düsseldorf : Befreit vom Kleiderzwang

Düsseldorf Damit das Tanztheater „Küppers & Konsorten“ sein neues Jugendstück „Klamotten“ trotz Corona aufführen darf, verlassen die Schauspieler den Aufführungsort im Theatermuseum und spielen einfach auf der Wiese davor.

Kulturell ist ja gerade wenig los in der Stadt, Aufführungen oder Ausstellungen gibt es allenfalls online. Auch Kinder leiden unter dem Mangel an kultureller Vielfalt. Das in den vergangenen sechs Jahren sehr erfolgreiche Tanz- und Objekttheater „Küppers & Konsorten“ hat nun eine Möglichkeit gefunden, ein Stück corona-konform aufzuführen – unter freiem Himmel, vor dem Theatermuseum.

Dabei geht es um ein Thema, das gerade für Kinder und Jugendliche oft einen hohen Stellenwert hat: Jeder hat sie, jeder braucht sie, es gibt sie in Hülle und Fülle – Textilien. In „Klamotten“ nähert sich Choreographin Claudia Küppers mit ihrem Team spielerisch und mit einer guten Prise Humor diesem wichtigen Thema an. Das neue Tanzstück für alle Zuschauer ab fünf Jahren feiert am 12. Juni Premiere.