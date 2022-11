Karneval in Düsseldorf Enrico de Angelis erhält Gerricusplakette der Bürgerwehr

Zur Vorstellung der neuen Stiftsherren sowie des Trägers der Gerricusplakette der Session 2022/2023 lud die KG Bürgerwehr Gerresheim zu einem zwanglosen Treff mit der präsidialen Doppelspitze Marco Schmitz und Christian Imkamp in die Schumacher-Brauerei an der Oststraße ein. Die neuen Stiftsherren sind Sander Rath sowie die Brüder Axel und Stephan Schäfer, die an diesem Abend in den Kreis ihrer Vorgänger eingeführt werden, um sich kennenzulernen und persönliche Kontakte zu knüpfen. „Die offizielle Auszeichnung erfolgt jedoch erst am 13. Januar 2023 im Rahmen des Generalkorpsappells der Gerresheimer Bürgerwehr“, so der 2. Vorsitzende Frank Haak. Die Gerricusplakette wird dem bekannten Gastronomen und sozialen Wohltäter Enrico de Angelis verliehen.