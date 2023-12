Gut gemacht Mit Gesang und Geschenken: Ehrenamtliche machen Bedürftigen zur Weihnachtszeit eine kleine Freude

Geschenke Traditionell und zum 13. Mal wurden vom Gesprächskreis Kaiserswerth wieder mehr als 100 Weihnachtsgeschenke in den Kaiserswerther Institutionen, Schulen, Vereinen und Geschäften gesammelt. Diese werden bei den anstehenden Weihnachtsfeiern an die Bewohner der sozialen Einrichtungen „Diakonie Stammhaus“ und „Marienstift“ übergeben. Beteiligt an der Aktion haben sich die Bezirksverwaltungsstelle, die Bezirksvertretung die Buchhandlung Lesezeit, die International School Düsseldorf, das Kinderhaus Kaiserswerth, die KG Düsseldorfer Nordlichter, die Kunstschule Krea und die Ökumenische Hospizgruppe.



Weihnachtspäckchen Eine besondere Aktion für die Weihnachtszeit ließ sich der Verein Kuno „Klamotten und Notwendiges“ einfallen. In Anlehnung an die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ schenkten die zehn Vereinsmitglieder bedürftigen Kindern Kartons mit verschiedenen Geschenken. Diese wurden in der Lebensmittelausgabe Rathgeber verteilt.